Am See dinieren und den Sonnenuntergang geniessen? In Zug soll das auf einem grossen Gebiet möglich werden – so sollen Gastronomen während des Sommers eine neue Einnahmequelle erhalten.

1 / 6 Die Buvette Quai Pasa am Zugersee im Gebiet Alpenquai. Auch weiter vorne bei der Männerbadi hat es eine ähnliche Buvette. Weil damit gute Erfahrungen gemacht werden, fordern nun Parteien, dass am See weitere Gastronomen während der Pandemie kulinarische Angebote unterbreiten sollen. Quai Pasa / Instagram Barbara Schschneider, Präsidentin von Gastro Zug, sagt, das Angebot am See könnte vor allem für Betriebe, die auf Take away ausgerichtet seien, interessant sein. Und sie erwähnt auch die Betriebe, die in der Markhalle Freiruum (Bild) eingemietet sind, für die es allenfalls interessant sein könnte, am See zu wirten. Ebenfalls wird dies im Vorstoss erwähnt. Bild Insta Freiruum Der Freiruum in Zeiten vor Corona. Bild Insta Freiruum

Darum gehts In der Stadt Zug sollen Gastronomen direkt an der Seepromenade Aussenplätze bewirtschaften dürfen.

Dies verlangen GLP, FDP, CVP und SVP in einem Vorstoss.

Sie verweisen darin auf Buvetten am See, mit denen gute Erfahrungen gemacht werden.

Ab Montag dürfen Wirte auf ihren Terrassen in der Schweiz wieder Gäste empfangen. Nur: Nicht alle Beizen und Bars verfügen überhaupt über Aussenbereiche, wo sie ihre Arbeit wieder aufnehmen könnten. In der Stadt Zug soll genau solchen Betrieben jetzt geholfen werden: In einem Postulat, das Vertreter von GLP, FDP, CVP und SVP gemeinsam eingereicht haben, wird von der Stadt verlangt, dass an einem etwa 800 Meter langen Abschnitt der Seepromenade Plätze geschaffen werden, wo Gastrobetriebe ihre Dienstleistungen anbieten können.

«Nicht alle Wirte sind mit einem Vorplatz gesegnet»

«Nicht alle Gastronomen sind mit einem Vorplatz gesegnet und andere können sich zwar nach draussen verschieben, doch fehlt ihnen dafür der Standplatz», heisst es im Vorstoss. Und weil nun seit Kurzem in Zug bei der Männerbadi sowie im Gebiet Siebach direkt am See zwei Buvetten stehen, die bei den Passanten gut ankommen und von der Politik gelobt werden, argumentieren nun die Postulanten, biete sich eine Erweiterung des gastronomischen Angebotes an. Im Vorstoss wird dabei das Gebiet rund um das Areal beim Siebach bis zum Regierungsgebäude erwähnt. Dieser Abschnitt der Seepromenade ist rund 800 Meter lang und bietet eine herrliche Sicht auf die Alpen, Rigi, Pilatus, Altstadt und den See und man kann dort kitschig schöne Sonnenuntergänge geniessen.

Beim Verband Gastro Zug kommt die Forderung natürlich gut an, doch Präsidentin Barbara Schneider hat auch Vorbehalte. «Dieses Angebot würde sich eignen für Betriebe, die sich gut verschieben können wie zum Beispiel wohl jene, die im Freiruum eingemietet sind.» Der Freiruum in Zug ist eine Sport-, Markt- und Eventhalle mit einem breiten kulinarischen Angebot. Ideal wären Aussenplätze beim See auch für Gastrobetriebe, die typischerweise auf Catering ausgerichtet sind, sagt Schneider weiter. «Sie haben die Infrastruktur dafür bereits im Hause. Für andere Betriebe aber wäre es schwieriger, ihr Angebot an einem Standplatz am See anzubieten, weil sie dafür wohl zuerst investieren müssten», was auch mit Blick auf das Wetter, welches natürlich auch im Sommer nicht immer schön sein wird, ein Risiko sein kann.

Erstunterzeichner David Meyer (GLP) wünscht sich ein Angebot ähnlich wie die Buvetten, zwischen den Ständen solle es aber genügend Platz haben. «Das sollte machbar sein.» In früheren Jahren habe es dort Open Airs oder Variétes gegeben, und diese hätten ebenfalls Gastroangebote gehabt; «es ist also in diesem Gebiet nichts neues».

Nun wird sich der Stadtrat mit dem Vorstoss befassen. Bereits im ersten Corona-Sommer hat er gezeigt, dass er durchaus gastrofreundlich ist: Damals durften sie ihre Aussenbestuhlung deutlich erweitern.

