Am Kantonsspital Luzern wurde im Februar eine Prämie für die Arbeit des Personals in der Pandemie ausbezahlt. Höhe der Prämie: Zwischen 50 und 150 Franken. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Intensivpflege gabs zusätzlich einen Einkaufsgutschein.

Das Zuger Kantonsspital zahlt allen seinen Mitarbeitern unabhängig vom Beschäftigungsgrad in der Zeit von März 2020 bis Februar 2021 100 Franken brutto pro Monat als Corona-Bonus. Wer in dieser Zeit durchgehend beschäftigt war, bekommt also 1200 Franken.

