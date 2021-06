Mehr Raum für Privatleben - Zuger Stadtpräsident Karl Kobelt (FDP) tritt zurück

1 / 6 Der amtierende Zuger Stadtpräsident Karl Kobelt wird bei den kommenden Wahlen nicht mehr antreten. Stadt Zug Ende 2022 tritt er als Zuger Stadtpräsident zurück. 20min/Martin Messmer Der Stadtpräsident will seinem Privatleben mehr Raum geben: «Es gibt Vieles, das mich ausser der Politik interessiert, zum Beispiel Literatur, Kunst, Musik, Reisen und Sport. All dem möchte ich mich vermehrt zuwenden» 20min/Martin Messmer

Darum gehts Der Zuger Stadtpräsident wird bei den kommenden Wahlen nicht mehr antreten.

«Es gibt Vieles, das mich ausser der Politik interessiert», sagt Kobelt.

Kobelt war seit 2013 im Zuger Stadtrat tätig. 2019 trat er das Amt als Stadtpräsident an.

«Es gibt Vieles, das mich ausser der Politik interessiert, zum Beispiel Literatur, Kunst, Musik, Reisen und Sport. All dem möchte ich mich vermehrt zuwenden», sagt der amtierende Zuger Stadtpräsident Karl Kobelt. Wie die Stadt Zug am Dienstag mitteilte, werde Kobelt mit Ende 2022 zurücktreten. Es sei eine persönliche Entscheidung: Kobelt will seinem Privatleben mehr Raum geben, heisst es.

Kobelt lobt in der Mitteilung die gute Zusammenarbeit im Stadtrat und in der Verwaltung. «Die Stadt Zug war und ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich habe für mein Engagement bei der Bevölkerung, in der Wirtschaft und im Gewerbe immer offene Türen vorgefunden. Das ist einzigartig, das gibt es in dieser Ausprägung sonst nirgends», sagt der Stadtpräsident.

Kobelt war viele Jahre in der Zuger Politik tätig: Von 2007 bis 2012 sass er als Mitglied im Zuger Stadtparlament. 2013 wurde er in den Stadtrat gewählt und war dort bis 2018 Vorsteher des Finanzdepartements. 2019 trat der Historiker schliesslich das Amt als Stadtpräsident an.