Positive Bilanz : Zuger und Berliner Polizisten machen Jobtausch 

Vier Personen aus dem Berliner Polizeikorps waren in Zug zu Gast. Auch ein Zuger Polizist reiste an die Spree. Möglich ist dieser Austausch durch einen Vertrag zwischen der Schweiz und Deutschland.

1 / 3 Ein Zuger Polizist (Mitte) war eine Arbeitswoche lang in der Hauptstadt von Deutschland mit Kollegen im Einsatz. Instagram/ Zuger Polizei

Ein Angehöriger der Zuger Polizei beim Austausch in Berlin. Instagram/Zuger Polizei Eine Polizistin und ein Polizist aus Berlin begleiteten ihre Kollegen der Zuger Polizei während ihrer Einsätze eine Woche lang. Instagram/Zuger Polizei

Angehörige der Berliner Polizei beim Austausch im Kanton Zug. Instagram/Zuger Polizei Diese schöne Aussicht über den Zugersee wird die Polizistin aus Berlin bestimmt ihr Leben lang nicht mehr vergessen. Instagram/Zuger Polizei

Eine Angehörige der Berliner Polizei beim Austausch in Zug. Instagram/Zuger Polizei

Darum gehts

Da dürfte sich der eine oder andere Zuger die Augen gerieben haben: Während einer Woche waren zwei Polizisten und zwei Polizistinnen in der Uniform der Berliner Polizei im Kanton Zug unterwegs, samt ihren Dienstwaffen, die sie jeweils bei sich trugen. Der Grund für diesen Besuch war ein Austausch zwischen den beiden Polizeikorps. Dabei sollten Erfahrungen gesammelt werden, wie in den anderen Korps gearbeitet wird. Frank Kleiner, Sprecher der Zuger Polizei: «Für die Kollegen aus Berlin war es wertvoll, ausserhalb von Deutschland Einblick in unseren Polizeialltag zu erhalten. Sie haben positive Erfahrungen gemacht und diese mit nach Berlin genommen.»

Berlin steht an der Spitze mit Straftaten

Natürlich hat den Berlinern «der schöne Flecken Erde» gefallen, auf dem sich Zug befindet. «Beeindruckt waren die Kollegin und die Kollegen davon, wie wir auf die Bevölkerung zugehen und was uns die Bevölkerung zurückgibt», sagt Kleiner weiter. Er räumt auch ein, dass die Dimensionen zwischen Zug und Berlin von der Grösse her nicht vergleichbar sind. Fakt ist, dass im Jahr 2021 in Berlin über 13’000 Straftaten pro 100’000 Einwohner registriert wurden. Obwohl diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, steht Berlin im Vergleich zu anderen deutschen Städten an der Spitze, wie Statista schreibt.

Clanfamilien halten Berliner Polizei auf Trab

Bekannt ist aber auch, dass die Berliner Polizei im grossen Stil gegen immigrierte Clanfamilien zu kämpfen hat, welche den Staat regelrecht unterwandern. So etwa die Grossfamilie um den Palästinenser Arafat Abou-Chaker. Die Aktivitäten von ihm und seiner Grossfamilie werden laut der Staatsanwaltschaft der «organisierten Kriminalität» zugeordnet. In die Schlagzeilen geriet Arafat Abou-Chaker auch wegen seiner Fehde und der mutmasslichen Entführungs­pläne gegen den Rapper Bushido.

Verträge zwischen Schweiz und Deutschland

Was die tägliche Polizeiarbeit in Berlin bedeutet, hat auch ein Zuger Polizist erlebt. Er war eine Woche lang in seiner Zuger Uniform mitsamt Dienstwaffe mit seinen Kollegen unterwegs in der deutschen Hauptstadt, welche 3,7 Millionen Einwohner zählt. Möglich sind solche Austausche von Polizisten, weil sie in einem Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über die grenzüberschreitende polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit geregelt sind. Gemäss diesem Vertrag ist es den ausländischen Korpsangehörigen erlaubt, die Dienstwaffen mitsamt Munition bei den Gastgebern jeweils zu tragen.

Berliner Polizisten haben Zuger Kollegen begleitet