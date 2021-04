Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Schweizer Wald sei gemäss Bundegesetzgebung nur in Ausnahmefällen erlaubt. Wie in anderen Kantonen hätten auch die Zuger Waldbesitzer in der Vergangenheit unter strengen Vorgaben punktuell von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht und «offiziell zugelassene Schutzmittel in minimalen Mengen appliziert». Dies ausschliesslich, um im Wald gelagertes Nadel-Rundholz vor dem holzschädigenden Nutzholzborkenkäfer zu schützen und somit einem beträchtlichen Wertverlust des Holzes vorzubeugen, teilte der Kanton weiter mit.