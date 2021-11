Vorstoss im Kantonsrat - Zuger wollen wissen, wo die Blitzer stehen

In Zug sollen Standorte von Radaranlagen veröffentlicht werden. Der Kantonsrat hat einen Vorstoss dazu an die Regierung überwiesen.

Darum gehts Per Vorstoss forderten die FDP- und die SVP-Fraktion im Zuger Kantonsrat, dass die Standorte von stationären und halbstationären Radaranlagen veröffentlicht werden.

Der Vorstoss wurde an die Kantonsratssitzung überwiesen. Die Zuger Regierung muss nun eine Antwort formulieren, was sie von dem Anliegen hält.

In Luzern hatte ein ähnliches Anliegen Erfolg. Seit dem Sommer werden im Kanton Radarstandorte veröffentlicht. Auch in St. Gallen kennt man diese Praxis.

«Der Regierungsrat wird gebeten, dass die Zuger Polizei einmal wöchentlich die Standorte der stationären und semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen veröffentlichen muss», heisst es in einem Postulat der FDP- und der SVP-Fraktion im Zuger Kantonsrat. So fordern die Kantonsräte, dass die Namen der Gemeinden und Strassen publiziert werden, wo die Blitzer aufgestellt werden. An seiner Sitzung Ende Oktober hat der Zuger Kantonsrat den Vorstoss an den Regierungsrat überwiesen. Dieser hat nun ein Jahr Zeit, um eine Antwort für das Anliegen zu formulieren.

Ein ähnliches Vorgehen kennt man auch in anderen Kantonen: In Luzern werden die Standorte seit Juli veröffentlicht. Im Kanton St. Gallen macht man dies schon seit 2014. «Die Erfahrungen aus diesen Kantonen zeigen, dass die Verkehrssicherheit mit dieser Praxis deutlich erhöht wurde», heisst es im Vorstoss der beiden Fraktionen. Bei der Luzerner Polizei kann man derzeit noch keine Auskunft zu einer möglichen Verbesserung der Verkehrssicherheit machen, heisst es auf Anfrage.

Positive Erfahrungen in St. Gallen

Bei der Kantonspolizei St. Gallen hat man «positive Erfahrungen mit dem Veröffentlichen von semistationären Blitzanlagen gemacht», wie der Kommunikationsbeauftragte Florian Schneider sagt. So könne man den Autofahrerinnen und -fahrern das Thema Geschwindigkeit im Rahmen eines Dialogs regelmässig in Erinnerung rufen. «So zeigt sich beispielsweise an einer Strasse bereits am ersten Tag eine deutliche Abnahme der Geschwindigkeitsübertritte, sofern wir den Standort vorher kommuniziert haben. Schliesslich ist dies auch eine Kompetenz der Polizei, für die Einhaltung der Geschwindigkeit zu sorgen.» Zudem stütze man das Vorgehen auf die Via Sicura, was im Jahr 2012 vom Nationalrat für mehr Sicherheit auf den Strassen angenommen wurde.

In Zug gibts seit 2018 keine fixen Radaranlagen mehr: «Die Zuger Polizei betreibt keine stationären Geschwindigkeitsmessanlagen mehr. Die 13 stationären Anlagen sind schrittweise per Ende 2018 abgebaut worden», sagt Frank Kleiner, Kommunikationsverantwortlicher der Zuger Polizei. «Wir setzen heute als Ersatz drei semistationäre Anlagen ein. Weiter setzen wir neben den erwähnten SEMISTA-Anlagen stundenweise und an speziellen Messstellen ein mobiles Radarmessgerät sowie ein mobiles Lasermessgerät ein», sagt Kleiner weiter.