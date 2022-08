Ausraster in Bar: Zugerin (43) verliert Fahrausweis, ohne gefahren zu sein

In einer Zuger Bar schrie eine Frau an einem Abend im vergangenen Februar herum und randalierte. Auch die Polizei schaffte es nicht, die 43-Jährige zu beruhigen. Sie befand sich in einer Ausnahmesituation, wie Zentralplus schreibt. Die Frau habe sich «renitent und hysterisch» verhalten. Mit einem Rettungswagen wurde sie ins Kantonsspital gebracht. Dort stellte man bei der Frau 1,57 Promille im Blut fest. Weil sie zudem suizidale Andeutungen machte, wurde sie in eine psychiatrische Klinik gebracht.