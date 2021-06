Fachleute jahrelang an der Nase herumgeführt - Zugerin täuscht psychische Probleme vor und betrügt Invalidenversicherung um 150’000 Franken

Das Strafgericht in Zug hat eine 51-jährige Frau des gewerbsmässigen Betrugs schuldig gesprochen.

So konnte sie 150’000 Franken IV- Leistungen beziehen.

Nach Entlassung gaukelte sie Arbeitsunfähigkeit und Depressionen vor

Die Frau hat den Fachleuten und der Invalidenversicherung (IV) in Zug ihre Arbeitsunfähigkeit vorgetäuscht. Dies, nachdem ihr 2006 nach einem Unfall am Arbeitsplatz fristlos gekündigt wurde. Diesen Anlass nahm sie gemäss Urteil als Vorwand, sich vollständig arbeitsunfähig darzustellen. Den Fachleuten machte sie vor, sie habe schwerste Depressionen, lebe zurückgezogen und liege im Bett mit zugezogenen Vorhängen ohne Licht. Das Rollenspiel hat gewirkt. Sie überzeugte so mehrere Jahre ihren Hausarzt, Psychiater und eine Psychotherapeutin.