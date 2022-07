Stadt Zug: Zugerin vermisst – Unbekannter überreichte ihrem Ehemann Handy und Kleider

Frau Li-Ying Yao wurde zuletzt in der Nacht auf Montag , um ca. 02.00 Uhr, an ihrem Wohnort in der Stadt Zug gesehen. Seither fehlt von ihr jede Spur. Die Vermisste ist 45 Jahre alt, etwa 1,58 Meter gross und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie Blue Jeans, ein schwarzes oder weisses T-Shirt, eine dunkelgrüne Jacke und schwarze Freizeitschuhe.