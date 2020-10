Der Bahnhof Zug wird neu mit aus dem See gewonnener Wärme geheizt. Die SBB hat die bisherige Erdgasheizung ausgemustert und den Bahnhof an das Seewasserwärmenetz der WWZ AG angeschlossen, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Die WWZ AG baut seit 2017 ihr Fernwärmenetz Circulago auf. Es soll weite Teile der Stadt Zug und von Baar-Süd versorgen. Das 4 bis 8 Grad warme Wasser wird im Zugersee in einer Tiefe von 26 Metern gefasst und zu einer Seewasserzentrale geführt. Dort wird die Wärme über Wärmetauscher an das Verteilnetz übertragen. Das abgekühlte Seewasser fliesst zurück in den See, in den Quartieren wird Seewärme mit Wärmepumpen auf 70 Grad gebracht.