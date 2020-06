Billettpreise

ÖV wird für Hunde billiger, für Studenten teurer

Zwar rechnen die Schweizer ÖV-Unternehmen mit Ertragseinbussen von 25 bis 30 Prozent wegen der Corona-Krise. Auf eine Preiserhöhung verzichten sie trotzdem. Und ab 2021 gibts bei Verspätungen Geld zurück.

Allein in den vergangenen drei Monaten hätten die Transportunternehmen und Tarifverbünde fast zwei Drittel ihrer Umsätze eingebüsst. Vor allem der Verkauf von Einzelbilletten sei zeitweise fast komplett eingebrochen und liege auch jetzt noch rund 60 Prozent unter dem Vorjahresniveau. «Die Nachfrage im öffentlichen Verkehr wird sich in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nicht wieder vollständig erholen», so die Vertreter.

Neuerungen am Sortiment

Studenten-GA wird abgeschafft

Kinder reisen ab 2021 bis zum 6. Geburtstag zudem immer gratis, neu auch ohne Begleitung. Der Nachfolger des «Gleis 7», das «seven25»-Abo für unter 25-Jährige ist bald auch an Samstagen, Sonntagen sowie Feiertagen bis 7 Uhr morgens gültig. Mit der Kinder-Tageskarte dürfen Jugendliche bis 16 Jahren neu auch unbegleitet für 19 Franken (2. Klasse) in der ganzen Schweiz herumfahren.

Sparbillette und Verspätungs-Entschädigung

Ebenfalls ausgebaut wird per 2021 das Sortiment der Sparangebote. Der neue Sparklassenwechsel wird bei Verfügbarkeit einen günstigeren Wechsel in die 1. Klasse ermöglichen. Das Angebot der «Sparkleingruppe», welches im Verlauf des kommenden Jahres eingeführt werden soll, richtet sich an Gruppen von drei bis neun Personen. So können kleinere Gruppen günstig dieselbe Verbindung nutzen.