Zugpersonal fordert Maskenpflicht für Pendler

Nur wenige Fahrgäste haben in Zügen, Trams und Bussen in der vergangenen Woche eine Schutzmaske getragen. Das Zugpersonal ist verunsichert.

Mit Schutzmaske sind nur wenige unterwegs: Pendler am Bahnhof Lausanne.

Seit knapp einer Woche wird der öffentliche Verkehr in der Schweiz wieder hochgefahren. Den Fahrgästen wurde bereits im Vorfeld empfohlen, eine Schutzmaske zu tragen. In den vergangenen Tagen hat sich allerdings gezeigt, dass sich nur wenige Pendler an diese Empfehlung halten und Züge, Busse und Trams ohne Schutzmaske betreten.