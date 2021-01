Mit den Bussen will der Bundesrat die Einhaltung der Regeln fördern.

Wer keine Maske am Bahnhof oder im Zug trägt, kann ab Montag gebüsst werden.

Der Bundesrat hat am Mittwoch den Weg frei gemacht für Bussen bei Verstössen gegen die Corona-Regeln. Eine Teilnahme an einer illegalen Homeparty wird ab kommenden Montag ebenso mit 100 Franken gebüsst wie ein Verstoss gegen die Maskenpflicht im ÖV oder am Bahnhof. Bislang hätte die Polizei ein aufwändiges Strafverfahren einleiten müssen.