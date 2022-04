Coronavirus: Zugpersonal mit Maske sorgt für Misstrauen bei Reisenden

Seit die Maskenpflicht vor knapp einem Monat aufgehoben wurde, tragen nur noch vereinzelte Passagiere in Zügen eine Maske. Anders das Personal der SBB. Das sorgt bei einigen Reisenden für Misstrauen. Auf Twitter fragt eine Zugpassagierin: «Liebe @sbbnews. Wir wüssten gern, ob eine interne Weisung erfolgt ist, dass eure Kontrolleure wieder Maske tragen sollen und wenn ja: Warum?»

Ein weiterer Twitter-User stellt sich gar die Frage, ob die Kontrolleure die Masken trügen, mehr über das Coronavirus wüssten als die Pendler: «Lieber @RailService, es ist schön, in überfüllten Osterzügen endlich wieder in maskenfreie Gesichter zu schauen, die sich auch beim Husten und Niesen weder hinter Hand noch Armbeuge verstecken! Nur Eure Kontrolleure, die trugen alle Masken. Wissen die mehr als Eure Passagiere?» Das maskentragende Zugpersonal beschäftigt die Twitter-Community: Unzählige Likes und Retweets zeigen das. Und auch ein Zürcher Pendler berichtet, im Zug ausnahmslos Personal mit Maske anzutreffen.

Personal darf selbst entscheiden

Seit dem 1. April gilt auch im öffentlichen Verkehr keine Maskenpflicht mehr. Auf die Anfrage, ob es eine spezielle Verordnung für das Personal gebe, antwortet SBB-Mediensprecherin Sabrina Schellenberg: «Alle unsere Mitarbeitenden dürfen, wenn sie dies wollen, weiterhin eine Maske tragen.» Lediglich im internationalen Zugverkehr bestehe je nach Land noch eine Maskenpflicht. «Fährt ein Zug über die Grenze, muss das Personal sich an die Regeln des jeweiligen Landes halten», sagt Schellenberg. In Italien beispielsweise müsse noch immer eine FFP2-Maske getragen werden.

Maskentragendes Personal könnte Vorwurf darstellen

Bereits kurz nachdem die Maskenpflicht im ÖV aufgehoben wurde, entstand zwischen den hustenden und schniefenden Pendlern Zoff. Einige wünschten sich deshalb sogar die Maske im ÖV zurück. Laut der Fachpsychologin für Psychotherapie FSP, Jacqueline Frossard, kann die negative Auffassung gegenüber dem maskentragenden Zugpersonal unterschiedliche Gründe haben. Einige können beispielsweise einen Vorwurf darin sehen, andere wiederum werden an die unangenehme Zeit zurückerinnert. «Hinter dem Misstrauen steckt vermutlich am ehesten die Überzeugung, dass das Tragen der Maske einen Vorwurf gegenüber denjenigen, die keine Maske tragen, darstellt», sagt Frossard. In diesem Sinne sei das Misstrauen durchaus ein Signal dafür, dass jemand mit sich oder der (Corona)-Welt nicht im Reinen sei. «Sonst hätte die Person genug Gelassenheit gegenüber anderen Menschen mit Maske und würde die Maske vielleicht nicht einmal wahrnehmen», sagt Frossard.