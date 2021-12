«Urban Games» – Zugsimulator-Games aus der Schweiz sind in Asien ein Riesenhit

1 / 5 Die Zugsimulator-Spiele der Firma «Urban Games» aus Schaffhausen sind rund um die Welt ein Riesenhit bei Zugfans. Ela Çelik In den Games kann man sich als Verkehrsplaner ausgeben und auch in unterschiedlichen Epochen unterwegs sein. Ela Çelik Das Gamestudio hat bislang drei PC-Spiele herausgebracht. Ela Çelik

Darum gehts Bei «Transport Fever» oder «Train Fever» baut man sich seine eigene Zug-Welt.

Die Simulator-Games stammen aus der Schmiede des Schaffhauser Unternehmens Urban Games.

Fans aus der ganzen Welt fahren auf die PC-Spiele ab und bescheren der Schweizer Firma Millionen-Einnahmen.

Die Firma Urban Games beschäftigt 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schaffhausen. In den Büros beim Bahnhof ist unter anderem «Transport Fever 2» entstanden: Eines von drei Zugsimulator-Spielen, die die Firma bislang veröffentlicht hat. In den Games, die für PC und Mac erhältlich sind, kann man sich als Gleisbauerin oder Lokführer versuchen und seine eigene Verkehrswelt bauen. Die Spiele sind ausserhalb der Schweiz äusserst beliebt. Zwei Millionen Mal wurden sie bislang verkauft. Das neueste und beliebteste – «Transport Fever 2» – hat alleine 15 Millionen Franken eingespielt. Bei Entwicklungskosten von rund vier Millionen Franken hat das zu einem satten Gewinn geführt.

Schweizer Simulator-Games erfreuen sich grosser Beliebtheit

Urban Games wurde 2013 von zwei Brüdern gegründet. Die ETH-Ingenieure wollten schon lange ein Game realisieren und waren mit der Entwicklung ihres ersten Zugsimulators «Train Fever» auch schon weit fortgeschritten. Doch die Kosten für die Fertigstellung des Spiels waren zu hoch, um diese alleine zu stemmen. Also starteten sie ein Crowdfunding. 250’000 Franken konnten sie so von Fans aus der ganzen Welt einsammeln. Nach fünf Jahren war das Geld zurückbezahlt und die Programmierer konnten sich an die nächste Ausgabe machen.

Die Fan-Community von «Transport Fever» arbeitet seither am Erfolg des Games mit. In Form sogenannter «Modifications» bringen sie Anpassungen und Veränderungen an. Eine der beliebtesten Mods ist eine Fahrplan-Gestaltungsapp. «Wir vermuteten zunächst, das Feature sei zu komplex für unsere Nutzer, doch mittlerweile wurde das Fahrplan-Mod über 50’000 Mal runtergeladen», erklärt Firmenchef Basil Weber gegenüber den Tamedia-Zeitungen. Besonders in Japan, dem Heimatland des Schnellzugs Shinkansen, verkaufen die Schweizer viele Games. Mittlerweile sind die Spiele von Urban Games so erfolgreich, dass auch schon ausländische Investoren in Schaffhausen angeklopft haben.

Der Erfolg von «Transport Fever 2» erinnert an ein anderes Simulator-Spiel aus der Schweiz. In «Farming Simulator» kann man sich als Landwirtin oder Landwirt ausgeben. Das Game des Zürcher Entwicklungsstudios Giant Software ist das erfolgreichste Game aus helvetischer Küche und führte diesen Herbst zwischenzeitlich sogar Top-Sellers-Liste auf der Gaming-Plattform Steam an.

