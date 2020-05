Deutsche Bahn

«An alle Verschwörungstheoretiker» – Zugdurchsage geht viral

Mit einem «Hinweis an alle Verschwörungstheoretiker bei uns an Bord» sorgt ein Zugsprecher der Deutschen Bahn für Lacher im Netz.

Ein Zugsprecher der Deutschen Bahn sorgt im Netz für Lacher. Er hatte in einem ICE Richtung Schweiz am Freitag Verschwörungstheorien um das Coronavirus aufs Korn genommen, wie «Focus Online» berichtet. In einem Video, das die deutsche Linken-Politikerin Sabine Leidig veröffentlichte, ist zu hören, wie der Mitarbeiter in seiner Durchsage die Reisenden ironisch aufforderte, möglichst Mund und Nase zu bedecken, um der Regierung kein Erbgut zukommen zu lassen.