Bis Montagmorgen : Zugstrecke Lausanne-Freiburg bleibt wegen Erdrutsch gesperrt

Aufgrund eines Erdrutsches am Freitag bleibt die Zugstrecke Lausanne-Freiburg gesperrt. Die Räumungsarbeiten dauern an. Am Montagmorgen soll die Strecke freigegeben werden.

Am Freitag kam es bei La Conversion in der Nähe von Lausanne zu einem Erdrutsch. Die Räumungsarbeiten laufen seither auf Hochtouren. Insgesamt landeten ungefähr 150 Kubikmeter Erde auf den Gleisen.

Am Freitagmorgen kam es bei La Conversion im Kanton Waadt entlang der Zuglinie zu einem Erdrutsch. Die Gleise waren von Steinen und Erde bedeckt. Kurz darauf kollidierte ein Bauzug, der in Richtung Lausanne unterwegs war, mit dem Material auf dem Gleis. Nur mit Glück wurde niemand verletzt. Wie die SBB nun mitteilt, werden die Hangsicherungs- und Räumungsarbeiten noch andauern. Die Strecke bleibt somit bis am Montagmorgen gesperrt. Unter anderem geht es darum, die beschädigte Stützmauer zu verstärken. Zur Räumung der Strecke sind zwei Bagger im Einsatz, wie das Bahn-Portal «Bahnonline» berichtet. Insgesamt landeten zirka 150 Kubikmeter Erde auf den Gleisen. Die SBB rät Passagieren, zwischen Bern/Zürich und Lausanne/Genf über Biel zu reisen.