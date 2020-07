Fahrleitungsstörung

Zugstrecke zwischen Bern und Olten unterbrochen

Pendler müssen auf der Strecke zwischen Bern und Olten viel Geduld mitbringen. Eine Fahrleitungsstörung sorgt für Verspätungen.

Die Bahn 2000-Neubaustrecke bei Wanzwil BE.

Wegen einer Fahrleitungsstörung ist die Bahn-2000-Strecke zwischen Bern und Olten respektive Zofingen am Mittwochmittag unterbrochen worden. Die Züge wurden über Burgdorf umgeleitet. Die Strecke dürfte nach Angaben der SBB bis mindestens am Abend gesperrt bleiben.

Die Fahrleitungsstörung trat gegen 11.45 Uhr auf, wie ein SBB-Sprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Danach blieb die Bahn-2000-Strecke in beide Richtungen unterbrochen.

Mehrere Intercity-Züge wurden über die Stammstrecke via Burgdorf–Langenthal umgeleitet. Sie erhielten rund 15 Minuten Verspätung. Mehrere Interregio- und S-Bahn-Züge fielen zwischen Langenthal und Olten respektive Bern aus.

Störung bis am Abend

Die Ursache für die Fahrleitungsstörung war zunächst nicht bekannt. Zwei Züge konnten mit rund dreissig Minuten Verspätung weiterfahren und den betroffenen Streckenabschnitt verlassen. Zwei weitere Züge waren am frühen Nachmittag blockiert. Für sie wurde die Evakuation mit einem Lösch- und Rettungszug vorbereitet.

Die Dauer der Störung ist laut Angaben der SBB noch offen. Gemäss einer Prognose am frühen Nachmittag bleibt die Strecke in beide Richtungen bis mindestens am Abend gesperrt. Die SBB baten die Bahnkunden wegen der Unannehmlichkeiten und der Verspätungen um Entschuldigung.