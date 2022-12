Reisenden von Thalwil und Zürich HB nach Luzern rät die SBB, über Olten zu fahren, Reisende von Zürich HB nach Zug sollen via Affoltern am Albis reisen. Wer nach Zug will und von Genève-Aéroport, Genève, Lausanne, Bern, Olten, Yverdon-les-Bains, Neuchâtel, Biel/Bienne oder Basel SBB kommt, soll über Luzern reisen. Zwischen dem Bahnhof Baar und der Haltestelle Zug Dammstrasse/Bahnhof wurden in beide Richtungen Ersatzbusse eingerichtet.