SBB und BLS: Zugunfälle häufen sich – «Baut man häufiger, gibt es auch mehr Unfälle»

In Zollikofen BE krachte am 2. Juni eine Lokomotive in einen stehenden Bauzug. Der Lokomotivführer wurde dabei leicht verletzt.

Der erste Zugunfall ereignete sich am 2. Juni, als in Zollikofen BE eine Lokomotive in einen stehenden Bauzug krachte. Der Lokomotivführer wurde dabei leicht verletzt. Der nächste Unfall passierte nur wenige Stunden später im Bahnhof Henggart ZH, wo ein Personenzug in einen Bauzug krachte, der auf dem Gleis nebenan stand. Verletzt wurde niemand. Am vergangenen Donnerstag folgte dann der nächste Unfall: Ein Bauzug entgleiste zwischen Interlaken und Spiez. Der jüngste Unfall passierte am Mittwochvormittag beim Bahnhof Heimberg BE. Dort entgleiste ein Wagen eines vierteiligen Bauzuges.