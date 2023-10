Zugverkehr in Glarus eingestellt: Ersatzbusse sorgen für Chaos

Pendlerinnen in Glarus erzählen, was sie in der ersten Woche des Bahnersatzes alles erlebten.

Für den Betrieb des Bahnersatzes hat die SBB das Busunternehmen Domo Reisen engagiert. Für Kritik sorgt auch, dass die Ersatzbusse schlecht angeschrieben seien und die Busfahrer sich in der Region nicht auskennen würden. «Der Chauffeur sagte mir, der Bus fahre nach Ziegelbrücke. Dabei fuhr er in die andere Richtung», ärgerte sich am Freitagmorgen ein Mann am Bahnhof Glarus. Dort wartete er auf einen Bus, um zurückzufahren.