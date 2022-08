Kanton Bern: Zuhause Grillieren wieder erlaubt – Biel und Berner Jura lockern Feuerverbot

Das generelle Feuerverbot in den Verwaltungskreisen Biel/Bienne und Berner Jura ist per Donnerstag, dem 18. August aufgehoben. Dies vermeldet der Kanton Bern am Mittwochvormittag. Das generelle Feuerverbot war erst am 11. August aufgrund der sich verschärfenden Trockenheit eingeführt worden. Das Grillieren auf Privatgrund wurde damit zeitweise verboten – ab Donnerstag ist es wieder erlaubt.