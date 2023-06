WWDC 2023: Enthüllt Apple jetzt seine Cyberbrille?

Das neue MacOS heisst Sonoma. Widgets werden verbessert. Auch will Apple nochmals eine Game-Welle lostreten. So soll «Death Stranding» später im Jahr auf den Mac kommen. Praktisch in Zeiten von Homeoffice: Man kann neu sich selbst direkt über die Präsentation einblenden bei Videokonferenzen. Das soll mit mehreren Apps wie etwa Zoom möglich sein. Safari kann neu mit mehreren Profilen betrieben werden.