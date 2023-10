Ade Papierpost: Die Post will den Briefkasten abschaffen

Post-CEO Roberto Cirillo rüttelt nun an diesem Schweizer Wahrzeichen.

Hat der traditionelle Briefkasten in der Schweiz bald ausgedient?

Er will dem Modell Dänemark folgen, das ohne Papierpost auskommen will.

Hat der traditionelle Briefkasten in der Schweiz bald ausgedient?

Er gehört zur Schweiz, der Briefkasten: In jedem Garten, an jedem Haus und zu jeder Wohnung hat es einen. Der Briefkasten sei schon fast ein «Wahrzeichen des Zusammenlebens in der Schweiz», schreibt die «SonntagsZeitung». Doch daran rüttelt nun ausgerechnet Post-Chef Roberto Cirillo.