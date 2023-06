Steffisburg: Zulg durch Fäkalien und Klopapier verschmutzt

Wegen einer verstopften Abwasserleitung gelangte in Steffisburg kürzlich verschmutztes Wasser in die Zulg. Badende vor Ort waren mit Fäkalien konfrontiert.

Steffisburg BE : Leser will sich im Fluss erfrischen – doch die Lust vergeht ihm schnell

Hier zu sehen: Die Verschmutzung durch verdünntes Abwasser in der Zulg. 20min/News-Scout

Darum gehts In Steffisburg BE wurde vergangene Woche eine Schmutzwasserleitung durch einen Kessel verstopft.

In der Folge landeten Klopapier und Fäkalien in der Zulg.

Bereits am Sonntag konnte der Fluss gereinigt werden.

Marcus Strahm (63) wollte sich am Samstagnachmittag in der Zulg eine Abkühlung genehmigen. Als er jedoch einen genauen Blick in das Wasser warf, entschied er sich dagegen: «Erst habe ich kleinere Papierschnitzel gesehen und mich gefragt: Woher kommt das denn? Und dann habe ich gemerkt: Das ist Klopapier», sagt er zu 20 Minuten. Der Ekel trieb ihn auf die Suche nach dem Ursprung der Verschmutzung.

Er sei dann am Flussufer entlanggegangen, bis er an einen Zugang in der Nähe der Schule Au zum Fluss kam. Hier sammelten sich massenweise Klopapier und menschliche Fäkalien. «So etwas darf nicht sein. Jeder Bauer wird darauf hingewiesen, seine Gülle ja nicht in den Fluss zu werfen, und dann so etwas.»

Verstopfung durch unbekannten Kessel

«Beim Dükerweg, gegenüber vom Schulhaus Au, wurde die Schmutzwasserleitung durch einen Kessel, dessen Herkunft nicht bekannt ist, verstopft», sagt Mark van Egmond, der stellvertretende Leiter der Abteilung Tiefbau und Umwelt der Gemeindeverwaltung Steffisburg, zu 20 Minuten.

Das Schmutzwassernetz verfüge über Entlastungsleitungen, über die bei Starkregen ein Teil des stark verdünnten Abwassers zur Entlastung des Abwassernetzes in die Zulg abfliessen könne. Die Verstopfung durch den Kessel habe das unverdünnte Schmutzabwasser dann aber in die Zulg gedrängt. «Wir gehen davon aus, dass dieser Zustand wenige Tage unentdeckt blieb», so van Egmond.

«Abgesaugt und entsprechend entsorgt»

Auch bei der Kapo Bern ging am Sonntagnachmittag eine Meldung über die Verschmutzung ein. Am selben Nachmittag entfernte eine Kanalreinigungsfirma den Kessel aus der Abwasserleitung, woraufhin der Abfluss wieder durch das Leitungsnetz geführt werden konnte. «Die Verunreinigungen in der Zulg wurden im Anschluss mittels Saugwagen so gut wie möglich abgesaugt und entsprechend entsorgt», so van Egmond.

1 / 4 Disclaimer: Die folgenden Fotos enthalten Fäkalien. 20min Was für eine Sauerei. Hier zu sehen: Die Verschmutzung durch «Schmutzabwasser» in der Zulg. Marcus Strahm So sah es vor der Reinigungsaktion aus. Gemeindeverwaltung Steffisburg - Abteilung Tiefbau

«Durch die starke Verdünnung im weiteren Verlauf der Zulg ist nach heutiger Kenntnis das Ökosystem nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen worden», sagt er. Fische seien keine gestorben.

Van Egmond fügt einen generellen Hinweis hinzu: «Gewässerverschmutzungen sollten in jedem Fall raschestmöglich der Kantonspolizei gemeldet werden, damit die notwendigen Massnahmen umgehend eingeleitet werden können.»

