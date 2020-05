Aktualisiert 05.05.2020 16:41

Zum 1. Geburi von Archie gibts zuckerfreien Kuchen

Am Mittwoch feiern Prinz Harry und Herzogin Meghan den ersten Geburtstag von Sohn Archie in Malibu. Eine Royal-Expertin weiss, was den Kleinen erwartet.

von Katja Fischer

Darum gehts Am Mittwoch, 6. Mai, wird Archie Harrison Mountbatten-Windsor einjährig.

Archie ist der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan.

Anfang Januar gab das Sussex-Paar bekannt, sich als hochrangige Royal-Mitglieder zurückzuziehen.

Seit kurzem lebt die Familie in Kalifornien.

Grossbritannien, Südafrika, Kanada, USA: In seinem ersten Jahr hat Baby Archie schon viel von der Welt gesehen. Sein erster Geburtstag wird nun in Kalifornien gefeiert, im neuen Temporärzuhause seiner Eltern, der Sussex-Royals. Vor wenigen Wochen sind Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) mit ihrem Sohn von London über das kanadische Vancouver Island nach Malibu gezogen, um dort ihr neues Leben – ohne royale Pflichten – aufzubauen.

Nicht nur wegen der aktuellen Corona-Pandemie wird Archies Geburtstag am 6. Mai deshalb klein über die Bühne gehen. Immerhin Grosi Doria Ragland (63) lebt nur 40 Minuten entfernt – und wird es sich wohl nicht nehmen lassen, ihrem Enkel persönlich zu gratulieren, wie «OK!» schreibt.

Royal-Experin Katie Nicholl hat dem britischen Magazin weitere Details zur Geburi-Party der Sussexes verraten:

1. Video-Anrufe aus London

Sowohl Oma Queen Elizabeth (94) als auch Archies Cousinen und Cousins – George (6), Charlotte (5) und Louie (2) –, die Tausende Kilometer entfernt in England sind, werden dem jüngsten Familienmitglied voraussichtlich via Videotelefonat gratulieren, sagt Nicholl. «Sie haben ihren kleinen Cousin schon monatelang nicht mehr gesehen, deshalb freuen sie sich sehr darauf, zu sehen, wie gross er geworden ist.»

2. Holzpferd von der Queen

Die Queen soll Archie ein Schaukelpferd aus Holz zukommen lassen. «Das ist eigentlich nicht ihr Stil, sie tendiert dazu, bei Geschenken zu untertreiben», so die Expertin.

3. Meghan backt Kuchen

Die Herzogin stelle sich in die Küche, um einen Geburtstagskuchen für ihren Sohn backen. Er soll – ganz Meghan-like – aus Biozutaten und wahrscheinlich sogar zuckerfrei sein. «Meghan ist eine tolle Köchin und liebt es, in der Küche kreativ zu werden», weiss Nicholl.

4. Plansch-Plausch im Pool

Wenn es das Wetter zulasse – und das dürfte in Malibu eher kein Problem sein –, würden die Sussexes den Nachmittag draussen verbringen, so Nicholl. «Ich denke, sie werden im Pool herumplanschen.»

Gibts bald ein Geschwisterchen?

Noch haben sich Harry und Meghan nicht fix in Malibu niedergelassen, aktuell befinden sie sich auf Haussuche. Eine Nanny soll sie begleiten, ausserdem eine Haushälterin und ein privates Securityteam – mehr aber nicht. «Sie wollten nie eine grosse Entourage zu Hause, weil sie keinen Rummel wünschen und für sich sein möchten», sagt Nicholl.

Die bekannte Royal-Expertin äussert sich anlässlich des ersten Geburtstags von Archie auch zu den Familienplänen der ehemaligen Königlichen Hoheiten. «Ein kleiner Bruder oder eine Schwester für Archie ist ein sehr aktuelles Thema», sagt Nicholl. Auch wenn sie im Moment mit der Immobiliensuche und den Vorbereitungen für ihre neue Charity-Organisation viel zu tun hätten, würde es sie «nicht überraschen, wenn wir bald eine Schwangerschaftsankündigung bekommen würden».

Neues Foto erwartet

Die Royal-Fans dürfte diese Botschaft freuen. Nun erwarten sie aber erst einmal ein neues Lebenszeichen von Harry und seiner Familie in den USA: Es ist anzunehmen, dass sie zu Archies Ehrentag einen neuen Schnappschuss des Mini-Royals teilen werden – wo, bleibt offen. Auf ihrem Instagram-Account haben sie sich vor fünf Wochen offiziell verabschiedet. Den letzten Eintrag mit Archie gabs zu Silvester: ein Video mit einem Jahresrückblick.