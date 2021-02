Österreicherin traut sich kaum mehr hinaus : «Zum 95. Geburtstag wünsche ich mir eine Corona-Impftermin»

Am Freitag feiert Maria ihren 95. Geburtstag. Auf die Corona-Impfung warten die Österreicherin und ihr Mann Franz (95) bisher vergebens.

Wie viele setzten sie ihre Hoffnungen in die Impfung – und taten auch alles dafür: Anfang Januar wollte Tochter Christine ihre Eltern über die Hotline «Österreich impft» für einen Termin anmelden, scheiterte aber an einer Hotline-Mitarbeiterin («Das geht nur per Mail»). «Meinen Hinweis, wir hätten keinen Internet-Anschluss, quittierte die Dame am anderen Ende der Leitung lapidar mit den Worten: Dann müssen die Eltern eben warten, bis sie zur Impfung automatisch eingeladen werden», berichtet die Tochter. Kurz darauf war dann die Anmeldung auch telefonisch möglich. Nur: Auf einen Termin wartet das Paar bisher vergeblich.