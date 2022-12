Der Ford GT Mk IV ist ein Leistungsfeuerwerk

Spricht man von den Herstellern von Supersportwagen und Hypercars, so geht ein grosser Name gern vergessen. Ford baut nämlich nicht nur mit dem Mustang den meistverkauften Sportwagen der Welt, sondern hat mit dem GT40 schon früh sein Talent im Hochleistungsbereich unter Beweis gestellt. Unvergessen und noch heute hochemotional sind die Duelle gegen Ferrari bei den 24 Stunden von Le Mans, die schliesslich in vier Gesamtsiegen für den GT40 in Folge mündeten – nicht nur als Rennsport-Fan ein Genuss, sondern auch Stoff für zahlreiche Filme, Serien und Dokumentationen.