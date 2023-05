Abschminken: Mit Dry Cleansing reinigst du dein Gesicht ohne Wasser

Gesicht mit Wasser benetzen, säubern, mit Wasser abwaschen, danach die zweite Runde … um am Abend das Make-up zu entfernen, das dich den Tag durch begleitet hat, brauchst du mitunter richtig viel Wasser. Ein neuer Tiktok-Trend will damit jetzt Schluss machen und ruft Dry Cleansing, also die trockene Gesichtsreinigung, auf den Plan. Statt weniger sauber soll die Methode ohne Wasser ganz besonders klärend sein. Wir verraten, wie das gehen soll und ob es stimmt.