Los gehts für die Schweiz am Donnerstag mit dem ersten Gruppenspiel gegen England im Bonifika-Stadion in Koper (Slowenien).

Als Rüegg dann am Montag nach der Kaderbekanntgabe bei seinem Club wieder ins Training einstieg, merkte er, dass er vielleicht doch spielfähig sein könnte und informierte umgehend den Trainerstab beim SFV. Durch die gleichzeitige Absage von Salzburg-Legionär Noah Okafor wurde für Rüegg dann wieder ein Platz bei der U21-Nati frei. Lustrinelli freut sich sehr, seinen Captain wieder an Board zu haben und bezeichnet die Rückkehr Rüeggs als «Glücksfall».

Drei Spiele in sechs Tagen für die Schweiz

Speziell an dem Modus der U21-Europameisterschaft ist, dass die Vorrunde (24.–31. März) und die K.o.-Phase (31. Mai–6. Juni) aufgesplittet wird. Die Lustrinelli-Equipe bekommt es in der Vorrunde gleich mit mehreren hochkarätigen Gegnern zu tun. Zum Auftakt wartet am Donnerstag das Starensemble Englands auf die Schweiz, dann kommt es am Sonntag zum Duell mit Kroatien, ehe am übernächsten Mittwoch das Spiel gegen Portugal auf dem Programm steht.