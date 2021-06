Dunkler Lipliner - Zum Club-Comeback setzen wir auf betonte Lippen

Jetzt, wo die Normalität langsam wiederkehrt, geht endlich, was lange unmöglich (oder zumindest unnötig) war: unsere Lippen zum Blickfang machen. Weil so viel neu gewonnene Freiheit aber auch überfordern kann, sehnen wir uns nach etwas, das wir schon lange kennen. Genau genommen seit etwa 30 Jahren. Denn in den 90ern feierten die dunkel umrandeten Lippen zuletzt ihre goldene Ära. Und jetzt sind sie zurück.

Zeit für mehr Kontur

Ja, richtig gelesen: dunkler Lipliner ist wieder da. Und zwar so dunkel, dass wir ihn deutlich vom hellen Lippenstift in der Mitte unterscheiden können. Und so präsent, dass man sich ihm nicht entziehen kann. Die Stars von heute machen nach, was Naomi Campbell und Co. damals vormachten.