Stellenmarkt – Zum ersten Mal gibts wieder so viele Jobs wie vor Corona

Das ist die Adecco Gruppe:

Die Adecco Gruppe Schweiz ist ein Stellenvermittler. Das Unternehmen beschäftigt über 600 Mitarbeitende an über 50 Standorten in allen Sprachregionen der Schweiz. Jährlich verhilft die Firma rund 23'000 Fachkräften zu neuen Jobs. Adecco Schweiz ist Teil des weltweit tätigen Unternehmens Adecco Gruppe: Die Firma bildet Talente in 60 Ländern aus und beschäftigt 30’000 Mitarbeitende weltweit.