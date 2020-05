Shoppen in der Bahnhofstrasse

«Hole mir bei Louis Vuitton ein Portemonnaie»

In der Zürcher Bahnhofstrasse bildeten sich teils lange Schlangen vor den Läden: Sandalen, Gurte, Ohrringe, Portemonnaies – die Menschen geniessen es, wieder einkaufen zu können.

Viele Läden sind seit Montag wieder offen, die Menschen können wieder mehr kaufen als das, was sie für den täglichen Bedarf brauchen. In der Zürcher Bahnhofsstrasse hat das am Montagmorgen für Euphorie gesorgt. 20 Minuten hat sich einen Eindruck verschafft.