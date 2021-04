Am 8. März 2003 startete die erste Folge DSDS. Seither war Juror Dieter Bohlen immer mit von der Partie.

RTL will laut dem Pop-Mogul «einen neuen Weg» gehen und «familienfreundlicher» werden.

Am 1. April hat Dieter Bohlen (67) in einem Insta-Video die Gründe für seinen Rausschmiss bei DSDS bekanntgegeben.

Passend zum Tag der Scherzkekse hat Profi-Sprücheklopfer Dieter Bohlen (67) das erste Statement zu seinem DSDS-Rauswurf bekannt gegeben. In einem Insta-Video erklärt er in gewohnt lässiger Manier, dass sich der Sender nicht aus Kostengründen von ihm getrennt habe. RTL wolle aber familienfreundlicher werden, da passe so ein «Revoluzzer» wie er eben einfach nicht mehr ins Programm.