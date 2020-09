«The Doc» : Zum Glück hat Julia (16) nicht auf Dr Pimple Popper gehört

Julia (16) verzweifelt an den zahllosen Pickeln in ihrem Gesicht. Sie einfach so auszudrücken, wie es Dermatologin Sandra Lee alias Dr Pimple Popper im TV macht, traut sie sich nicht. Und das ist gut so.

Darum gehts Pickel können problematisch sein, so wie für die 16-jährige Julia.

Weiterhelfen kann ihr – logisch – ein Dermatologe.

Welche Tipps die 16-Jährige dort bekommt und warum es gut ist, dass sie nicht selber Hand angelegt hat, verrät «The Doc» im Video.

Julia leidet: Ihr Gesicht ist seit geraumer Zeit über und über mit Pickeln übersät. Eine Besserung zeichnet sich nicht ab. Vielmehr kommt für jede verschwundene Hautunreinheit eine neue nach. Oftmals sind es richtige Mitesser, einige hinterlassen winzige Krater in ihrer Haut. Deshalb sucht die 16-Jährige ihren Hausarzt auf, der sie direkt weiter zu einer Expertin schickt.

Die Hautärztin erkennt sofort, wo die Ursache für Julias Problem liegt. Was die Dermatologin ihrer Patientin empfiehlt und vor welchen angeblich guten Tipps sie abrät, verrät Christian «The Doc» Gingert im obigen Video.

Mit ihrem aktuellen Hautbild ist die 16-jährige Julia überhaupt nicht glücklich. Getty Images/iStockphoto

The Doc Christian Gingert ist Ärztlicher Leiter im Fachärztezentrum Glatt und Stv. Leitender Arzt Viszeral- und Thoraxchirurgie am Kantonsspital Winterthur. Für «20 Minuten» gibt er alle zwei Wochen Einblick in den Praxisalltag. Die Kolumne wird ermöglicht durch das Glattzentrum, Wallisellen.

