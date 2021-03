Ein Fahrzeug brannte am Freitagmorgen im Aeschertunnel. Die Autobahn musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Wer am Freitagvormittag in der Region Zürich mit dem Auto unterwegs ist, braucht womöglich etwas Geduld. Grund dafür ist ein Fahrzeugbrand , der sich zwischen 8 und 9 Uhr im Aeschertunnel bei Birmensdorf ZH ereignet hat.

Polizei evakuierte die Ersthelfer

Er berichtet weiter: «Es war per Zufall ein Polizeiauto in zivil anwesend. Die Polizistin hat den Fahrer des ausländischen Transporters gefragt, was er denn geladen habe.» Dieser habe geantwortet: «Paper». Die Polizei habe daraufhin alle Anwesenden evakuiert. Später erfuhr F., dass das Fahrzeug in Vollbrand geraten sei.