Vierwaldstättersee : Mann fällt von Dampfschiff 

Am Samstagmittag ist ein Passagier eines Dampfers gemäss einem News-Scout über Bord «gefallen oder gesprungen». Er ergänzt: «Zum Glück konnte er schwimmen».

Am Samstag gegen Mittag hat ein News-Scout einen Vorfall auf dem Vierwaldstättersee beobachtet. Seinen Angaben zufolge ist ein Mann kurz nach der Abfahrt am Hafen in Luzern auf Höhe des Casinos «von Bord gefallen oder gesprungen». «Es passierte etwa vier Minuten nach der Abfahrt. Plötzlich haben alle hektisch herumgeschaut», schildert er gegenüber 20 Minuten. Auf der rechten Seite sei dann ein Mann im Wasser zu sehen gewesen. Der hintere Teil des Schiffes sei daraufhin evakuiert worden. Der News-Scout ergänzt: «Der Mann konnte zum Glück schwimmen.»