In S12 bei Winterthur - «Zum Glück nicht mein Arm» – Tür klemmt Tasche ein, Zug fährt los

Schock für Nadia K.* aus Schaffhausen: Ihre Handtasche blieb kürzlich in einer Zugtür stecken, wie ein Bild zeigt. «Der Vorfall ereignete sich letzte Woche im Feierabendverkehr am Bahnhof Winterthur», erzählt sie. Sie war in Dietikon in die S12 eingestiegen und plante, in Winterthur umzusteigen. «Dort angekommen, liess sich die Zugtür nicht öffnen. Man konnte weder ein- noch aussteigen.»