Ballwil LU

Zum Glück waren die Kühe gerade auf ihrer Weide

Bei einem Brand in Ballwil ist eine Scheune komplett zerstört worden. Tiere kamen keine zu Schaden.

Um 15.46 Uhr erhielt die Luzerner Polizei am Mittwoch die Meldung, dass in Ballwil eine Scheune brennt. Ein Teil des Gebäudes stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort bereits in Vollbrand. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Tiere kamen beim Brand keine zu Schaden: Die Kühe, die in der Scheune untergebracht sind, waren beim Brandausbruch auf der Weide.