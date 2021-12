Temperaturrekord an Silvester? : Zum Jahreswechsel klettern die Temperaturen auf bis zu 14 Grad

Weisse Weihnachten gab es dieses Jahr nur in den Bergen. Schnee ist im Flachland weiterhin nicht in Sicht. Im Gegenteil: Ab Mittwoch steigen die Temperaturen verbreitet in den zweistelligen Bereich.

1 / 3 Bereits am Donnerstag, 30. Dezember, wird es ungewöhnlich warm. Meteonews In Lugano ist am 30. Dezember besonders viel Sonnenschein angekündigt. (Symbolbild) News-Scout/Landbote Der letzte Tag des Jahres präsentiert sich schon beinahe frühlingshaft. Meteonews

Darum gehts Die letzten Tage war der Regenschirm unser treuer Begleiter, und auch der Start in die neue Woche wird verregnet.

Am Mittwoch erreicht uns dann ein Hoch, das für aussergewöhnlich hohe Temperaturen sorgt.

Am letzten Tag des Jahres klettern die Temperaturen auf bis zu 14 Grad. Es könnte sogar für einen Rekord reichen.

Nebel, Wolken, Schauer. So lässt sich das Wetter der letzten Tagen am besten zusammenfassen. Und genau so präsentiert sich auch der Start in die neue Woche. Am Montag zeigt sich im Verlauf des Morgens zwar vereinzelt die Sonne, doch bereits im weiteren Tagesverlauf erreicht uns eine neue Regenfront. Eine gute Nachricht für Gfrörlis gibt es dennoch. Die Temperaturen erreichen im Flachland relativ milde vier bis sechs Grad. In Basel, im Tessin und in den Föntälern sind acht Grad möglich. Auch am Dienstag ist laut «Meteonews» im ganzen Mittelland mit Regenschauern zu rechnen.

Sonnenhungrige zieht es ins Tessin

In der Nacht auf den Mittwoch erreicht uns voraussichtlich, dann aber mit starkem Südwestwind, eine Warmfront. Diese bringt in der ganzen Schweiz zwar erneut Regen, es strömen jedoch nochmals mildere Luftmassen in den Alpenraum. Die Schneefallgrenze steigt auf gut 2000 Meter an.

In Lugano endet das Jahr voraussichtlich mit viel Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen. Meteonews



Am Donnerstag ist es besonders am Vormittag noch bewölkt. Teilweise setzt auch wieder der Regen ein. Im Laufe des Tages profitieren wir dann aber von einem Hoch, das uns von Spanien aus erreicht. Dieses trocknet die Luft in der Höhe ab. Im Tagesverlauf liegen die Höchstwerte zwischen elf Grad in weiten Teilen des Mittellands und sogar 14 Grad in Basel und im Süden des Tessins.



Die Nullgradgrenze steigt bis zum Abend auf über 3000 Meter. Wer also zum Jahreswechsel beinahe schon T-Shirt-Wetter geniessen möchte, dem wird ein Ausflug nach Lugano empfohlen. Dort sind für Freitag erneut bis zu 14 Grad angekündigt, bei einer Sonnenscheindauer von rund 7,5 Stunden. Aber auch im Mittelland könnte das Thermometer auf bis zu 13 Grad klettern.

Wird der Rekord geknackt?

«Wir werden das Silvesterwetter am Dienstag erneut genau analysieren», sagt Klaus Marquardt von «Meteonews», und fügt an: «Es könnte sogar sein, dass wir auf einen Temperaturrekord zusteuern». Das Wettermodell deute laut des Meteorologen darauf hin, dass es bis Mitte Januar ungewöhnlich mild bleiben könnte.



«Dass es zu dieser Jahreszeit einzelne Tage gibt, an denen die Temperaturen Ausreisser nach oben haben, ist keine Seltenheit», so Marquardt. Speziell sei jedoch, dass sich diese milde Wetterlage so konstant präsentiere. Ein Comeback des Winters sei zurzeit gänzlich ausgeschlossen.

