Regeln für Public Viewings - «Zum Jubeln kurz aufstehen ist nur menschlich»

Das gilt für Public Viewings

Für Public Viewings gelten die gleichen Regeln wie für andere Veranstaltungen und Gastro-Betriebe: In Innenräumen gilt ein Personenlimit von 100 und in Aussenbereichen von 300 Personen. Es gilt eine Sitzpflicht, für Konsumation müssen die Kontaktdaten angegeben werden. In Gastrobetrieben dürfen in Innenräumen vier und auf Terrassen sechs Personen am Tisch sitzen. Auch hier müssen die Kontaktdaten angegeben werden und es gilt eine Sitzpflicht.