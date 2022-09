«Sing meinen Song» – Sänger Seven begrüsst zum letzten Mal Musik-Stars zum Tauschkonzert

Diese Promis sitzen in der vierten Staffel auf dem «Sing meinen Song»-Sofa.

Bereits zum vierten Mal lädt Host und Soulsänger Seven zum beliebten Tauschkonzert – doch es wird gleichzeitig auch sein letztes sein.

In Gran Canaria kommen erneut namhafte Schweizer Künstlerinnen und Künstler zusammen, um bei «Sing meinen Song» abwechselnd die Songs ihrer Kolleginnen und Kollegen zu performen.

Die Schweizer Ausgabe von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» geht im Frühjahr 2023 in die vierte Runde, wie der Sender am Branchenevent «Screen-up» verkündet. Erneut lädt Soulsänger Seven sechs Künstlerinnen und Künstler aus der hiesigen Musikszene auf die Ferieninsel Gran Canaria ein, um dort über die emotionalen Hintergründe ihrer Musik zu sprechen und die jeweiligen Songs der Kolleginnen und Kollegen neu zu interpretieren.