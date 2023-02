Bütschwil SG: Dachbrand in Gewerbebetrieb

In Bütschwil SG ist es zu einem Brandherd in dem Industriegebiet Soorpark gekommen.

Eine News-Scout bemerkte auf dem Weg zur Arbeit einen Brand im Industriegebiet Soorpark in Bütschwil SG. Sie machte sich Sorgen und vermutete, dass es sich aufgrund der hochragenden Flammen um einen grösseren Brand inmitten des Industriegebiets handeln könnte. «Um circa sieben Uhr habe ich sogleich gesehen, wie das erste Feuerwehrauto auf den Platz gefahren ist. Ich weiss nicht, wie ernst die Lage war. Ich weiss nur, dass sich viele Büros und Werkstätten in dem Gebiet befinden», sagt die Frau besorgt zu 20 Minuten.

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt den Löscheinsatz an der Soorstrasse in Bütschwil SG. Am Mittwochmorgen ist gegen 6.45 Uhr auf dem Dach eines Baustoffherstellers ein Brand entdeckt worden.