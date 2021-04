«Rassismus darf nicht toleriert werden» – das ist für den Zürcher Stadtrat klar. Er will deshalb rassistische Zeitzeichen im öffentlichen Raum entfernen, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung heisst. Man folge damit den Empfehlungen einer Projektgruppe. Diese fasste im Sommer 2020 den Auftrag, eine Auslegeordnung zum Thema zu entwickeln, nach zahlreichen Schreiben aus der Bevölkerung.

Der Stadtrat will die Zeitzeichen im Einzelfall prüfen. Wenn die rassistische oder diskriminierende Wirkung nicht verhindert werden könne, sollen diese entfernt werden. Das ist bei zwei Liegenschaften im Niederdorf der Fall. «Zum M***tanz» und «Zum M***kopf» sollen noch dieses Jahr verschwinden. Zudem soll eine Plakette mit dem Titel «Zum kleinen M***kopf» an der Predigergasse angepasst werden.

Aktiv auf Eigentümer zugehen

Bei Liegenschaften in privatem Besitz habe die Stadt keine direkten Eingriffsmöglichkeiten. Die Stadt will aber aktiv auf die Eigentümer zugehen. Nicht entfernt, aber kontextualisiert werden die Darstellungen in der denkmalgeschützten Aula im Schulhaus Hirschengraben. Die Darstellungen repräsentieren die im 19. Jahrhundert weit verbreitete exotisierende Zurschaustellung fremder Völker. Nun wird geprüft, welche Massnahmen es braucht, damit die Darstellungen nicht als unhinterfragte Normalität dastehen. Das nehme allerdings etwas Zeit in Anspruch.