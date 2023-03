Dieses Sofa fand sich am Samstagmorgen bei der Bushaltestelle Solothurnerstrasse in Hägendorf SO.

Die Bushaltestelle Solothurnerstrasse in Hägendorf SO wurde am Wochenende kurzerhand zum Wohnzimmer umfunktioniert: Unbekannte haben im grünen Unterstand ein ausrangiertes Sofa deponiert, wie aus einem Facebook-Post von Samstagmorgen hervorgeht. «So kannst du dein Gerümpel auch entsorgen ?!», meint der Ersteller des Beitrags – und quittiert die Aktion mit einem Daumen nach unten.

Gespaltene Meinungen

«No-Littering-Label»

Hägendorf setzt sich seit Jahren für ein sauberes Dorf ein. «Mit gezielten Massnahmen versucht die Gemeinde, dem Littering Einhalt zu gebieten», heisst es in einer Pressemitteilung vom Januar 2022. Dies offenbar mit Erfolg: Im November 2021 erhielt Hägendorf das «No-Littering-Label» der IG saubere Umwelt (IGSU). Ein ausgedientes Sofa auf öffentlichem Grund – zumal an einer viel befahrenen Strasse – dürfte da schlecht ins Bild passen.

Wie die Gemeinde auf Anfrage mitteilt, wurde das Sofa ursprünglich etwa 100 Meter von der Bushaltestelle entfernt an die Strasse gestellt – gratis zum Mitnehmen. «Wir vermuten, dass ein paar Jugendliche das Möbelstück in der Nacht auf Samstag mitgenommen und an die Bushaltestelle gestellt haben», sagt Verwaltungsleiter Uli Ungethüm. Die Mitarbeitenden vom Werkhof hätten das Sofa bereits am Sonntag auf ihrer Reinigungstour gesehen, anschliessend aufgeladen und ordnungsgemäss entsorgt – an der Bushaltestelle habe die Couch schliesslich nichts verloren.