Nach den Herbstferien – Zum Schulbeginn startet die Stadt Zürich mit einer «Vorsichtswoche»

Dies teilte Schulvorsteher Filippo Leutenegger den Eltern in einer Information mit. Die Stadt Zürich empfiehlt in der ersten Schulwoche nach den Herbstferien eine «Vorsichtwoche».

Schülerinnen und Schüler an Schulen ohne repetitive Testung sollen in der ersten Schulwoche durchgehend eine Maske tragen.

In der Stadt Zürich startet am Montag wieder die Schule. Mit dem Ferienende stiegen im Sommer schweizweit die Corona-Fallzahlen bei Schülerinnen und Schülern an. Für die erste Woche nach den Herbstferien habe die Stadt Zürich deshalb entschieden, eine sogenannte «Vorsichtswoche» zu empfehlen.

Laut dem «Tages Anzeiger» hat sich der Schulvorsteher Filippo Leutenegger in einem Schreiben an die Eltern gewandt. Darin heisse es, dass Kinder ab der ersten Klasse in Schulen, die repetitive Coronatests durchführen, eine Maske tragen sollen, bis die Testresultate eingetroffen sind. An Schulen ohne repetitiven Tests sollen alle Schülerinnen und Schüler während der ersten Woche eine Maske tragen. Leutenegger betone zudem den Nutzen der repetitiven Testung. Wie er schreibt, hätten viele der positiven Fälle an Schulen zwischen Sommer- und Herbstferien wegen des wiederholten Testens ausfindig gemacht werden können.