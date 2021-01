«In den höheren Alpentälern ist es teilweise eisiger als im Gefrierschrank», schreibt MeteoNews in den frühen Morgenstunden auf Twitter. Das Thermometer zeigte in Samedan GR beispielsweise einen Tiefstwert von minus 26,6 Grad an. Auch in Ulrichen VS und Goms VS wurden minus 20 Grad gemessen.