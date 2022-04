Richard Bernhard Moore: Zum Tod verurteilter Mörder wählt Erschiessung statt elektrischen Stuhl

Carolina Dept. of Corrections

Am 29. April soll nun der erste Gefangene seit der Gesetzesänderung hingerichtet werden. Richard Bernard Moore (57) erschoss 1999 während eines Überfalls auf einen Supermarkt den Angestellten James Mahoney. Er behauptete damals, in Notwehr gehandelt zu haben. Trotzdem wurde er zum Tod verurteilt.

Letzte Erschiessung war 1977

Sollte die Hinrichtung am 29. April per Erschiessung durchgeführt werden, wäre das die erste Hinrichtung dieser Art seit 1977. In South Carolina befinden sich derzeit 24 Menschen im Todestrakt.