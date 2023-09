In Atlanta: Elton John verabschiedet sich nach 30 Jahren von Luxuswohnung

Elton John ist nicht nur Sänger, Pianist und Komponist, er ist mit über 300 Millionen verkauften Tonträgern auch einer der fünf erfolgreichsten Interpreten aller Zeiten. Er hat zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, darunter auch zwei Oscars, und hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Sein Song «Candle in the Wind» ist gar die erfolgreichste Single aller Zeiten.