Kaltfront kommt Zum Wochenstart gibt es bis zu einem Meter Neuschnee

Menschen geniessen das schöne Wetter und die milden Temperaturen auf der Bundesterrasse in Bern. (Archivbild)

Am Samstag und Sonntag zeigte sich der Herbst noch von seiner schönsten Seite.

Nach einem goldenen Herbstwochenende erreicht eine Kaltfront die Schweiz am Montag. Mit kräftigem Niederschlag gibt es in den höheren Gebieten teilweise auch Schneefall. Im Norden sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 1200 Meter, in den Alpentälern lokal deutlich tiefer, wie Meteo News schreibt.